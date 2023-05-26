Лето принесет большие неприятности трем знакам зодиака: им нужно быть осторожнее

Лето 2023 года станет черным временем для трех уроженцев зодиакального круга – неприятности могут буквально преследовать их и затронуть все сферы жизни. Особенно осторожными нужно быть при решении финансовых вопросов, поскольку риск потерь очень велик.

По словам астрологов, в зоне риска Овны, Близнецы и Раки. Вот что их ждет!

Овен

Первая половина года была не самой лучшей для Овнов, однако большие испытания для них еще впереди. Уроженцам знака придется бороться с трудностями, и для того нужно проявить терпение и упрямство. Овны могут потерять работу, которая приносила им солидный заработок, и столкнуться с безденежьем. Они будут вынуждены заниматься тем делом, к которому не лежит душа, но все неприятности – временные. Овнам лучше не выяснять отношения в это время с близкими, иначе даже небольшая ссора может перечеркнуть все.

Близнецы

У Близнецов этим летом не будет ни минуты отдыха. Хотя расположение звезд способствует переменам и уроженцы знака могут этим воспользоваться, предстоящие недели окажутся для них очень сложными. Переутомление и стресс достигнут высокого уровня, а отношения с родными и близкими окончательно испортятся. Кроме того, Близнецы при заключении финансовой сделки могут допустить ошибку, которая будет строить им репутации и приведет к потере большой суммы денег.

Рак

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, ценят стабильность и покой, но летом им придется покинуть свою зону комфорта. Раки могут столкнуться с обманом, из-за которого потеряют деньги. Им придется проявить силу воли, чтобы борьба с трудностями не захлестнула их. Уроженцев знака могут предать люди, которым они верили, а коллеги начнут строить козни за спиной. Ракам нужно быть осторожнее и ни с чем не делиться своими планами – завистники не дремлют.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.