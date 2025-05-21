Летом в Украине назревает дефицит популярных ягод: что будет с ценами

Украинцев предупреждают о возможном росте цен на черешню и вишню – они могут быть еще выше, чем обычно. Главным фактором подорожания стали неблагоприятные погодные условия, которые привели к потере до половины урожая этих ягод в фермерских хозяйствах.

Об этом сообщили эксперты проекта EastFruit. По их словам, в 2025 году заморозки нанесли ущерб урожаю во всех странах Восточной Европы, а также в Турции – основном поставщике черешни на рынки региона.

Украина также понесла потери, хотя урожай вишни и черешни пострадал меньше, чем другие косточковые культуры – такие как абрикосы и персики. По предварительным подсчетам, в южных областях аграрии потеряли примерно 45-55% черешневого урожая. В центральной части страны убытки оказались еще серьезнее, но площади под этой культурой там значительно меньше.

Потери урожая вишни оцениваются в пределах 35-50%, при этом сильнее всего пострадали северные области. В то же время украинские аграрии преимущественно используют вишню для замораживания с последующим экспортом или для переработки. Ожидается, что цены на эту ягоду будут высокими, особенно с учетом прогнозируемого подорожания малины летом.

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Следует заметить, что из-за временной оккупации основных регионов выращивания черешни и вишни, а также значительного уничтожения плантаций, Украина стала более зависимой от импорта этих фруктов. Как следствие, нынешние цены на черешню могут оказаться еще выше, чем в предыдущие годы.

Эксперты сообщают, что из-за неблагоприятных погодных условий страны Восточной Европы потеряли от 30% до 80% своих урожаев. В частности, это касается таких государств, как:

Польши;

Молдавии;

Венгрии;

Румынии.

В Турции, которая играет ключевую роль в формировании цен на черешню в Восточноевропейском регионе, в середине апреля температура опускалась до -15°C. Это привело к потере около 50-70% урожая. Турецкие фермеры уже прогнозируют, что цены на черешню вырастут на 75%.

"Еще один фактор, который нужно учитывать при оценке перспектив цен черешни и вишни в 2025 году – это продолжающееся сокращение площадей под этими культурами в странах Евросоюза. Поскольку риски выращивания черешни постоянно растут, в связи с частыми потерями урожая от заморозков, старые плантации постепенно выкорчевываются и не заменяются новыми", – говорит экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО – Food and Agriculture Organization, FAO) Андрей Ярмак.

Напомним, в украинских супермаркетах упадет цена на популярный овощ.

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