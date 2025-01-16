Льготы для пенсионеров: в каком транспорте можно ездить бесплатно

Согласно действующему законодательству, украинские пенсионеры имеют право на бесплатный проезд по определенным видам транспорта. Для этого необходимо предъявить пенсионное удостоверение.

Граждане пенсионного возраста могут воспользоваться троллейбусами, трамваями и автобусами без оплаты. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №354 от 17 мая 1993 года, которое регулирует безвозмездный проезд пенсионеров в общественном транспорте.

Пенсионеры могут бесплатно пользоваться электричками на пригородных маршрутах. Однако, например, в маршрутках проезд для них остается платным.

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Вместе с тем лица пенсионного возраста должны платить за проезд в следующих видах транспорта:

такси;

электричках междугородного сообщения;

поездах междугороднего сообщения.

Следует отметить, что в случае негосударственных городских маршруток льготные категории определяются местными советами. В салоне транспорта должна быть размещена информация о скидках или бесплатном проезде.

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