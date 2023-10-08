Ликвидирован главарь ХАМАС Айман Юнис (видео)

ЦАХАЛ нанес несколько ударов по "оперативным объектам" боевиков в Секторе Газы. По предварительным данным, военно-воздушные силы Израиля ликвидировали одного из главарей группировки ХАМАС Аймана Юниса.

Как сообщает Голос Израиля, ВВС ЦАХАЛа ударили по дому, где он проживал. Известно, что его тело было обнаружено под развалинами его дома утром 8 октября.

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В ЦАХАЛе утверждают, что здание использовалось террористической группировкой как военная инфраструктура. В настоящее время военные Израиля продолжают наносить удары по объектам в Секторе Газы.

Издание The Times of Israel пишет: "Армия обороны Израиля утверждает, что ударила по дому руководителя разведки ХАМАС в Газе". Однако имя руководителя разведки ХАМАС не уточняется.

Официально руководителем палестинского исламского движения ХАМАС является Исмаил Хания.

Напомним, палестинские боевики из сектора Газа утром 7 октября выпустили по территории Израиля до 3 тысяч ракет. На улицах нескольких городов загорелись пожары, есть погибшие. Боевики ХАМАС ворвались в Израиль, убивали мирных жителей и пленили гражданских.

Власти Израиля объявили о проведении специальной контртеррористической операции вблизи Сектора Газы и пообещали атаковать объекты ХАМАС в ответ на обстрелы по территории Израиля.

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