Лимонная кислота и уксус: действенные методы устранения неприятного запаха в стиральной машине

Даже у самой аккуратной хозяйки может появиться неприятный запах из стиральной машинки. Основными причинами его появления является плесень на резинке барабана и грязь на его дне.

Плесень необходимо вытирать влажной тряпкой, а с грязью на дне барабана отлично справляется таблетка для посудомоечной машины.

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Иногда машина будто чистая, но неприятный запах все же есть. Предлагаем вам еще один действенный метод глубокой очистки стиральной машины.

Для этого засыпьте в барабан 200 г лимонной кислоты. Выберите длительный цикл стирки (до 2 часов) с температурой до 95 градусов. Запустите цикл и наслаждайтесь чистотой.

Тот же эффект имеет уксус: смешайте две чашки столового уксуса со стаканом воды и пищевой соли. Залейте в отделение для порошка и поставьте на длительную стирку при максимальной температуре. Не рекомендуется чистить машинку отбеливателем и хлоркой перед или после обработки уксусом. Эти средства нельзя смешивать – может повредиться металл.

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