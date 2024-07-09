Лубинец заявил, что мобилизация мужчин до 25 лет является нарушением закона

В Украине идет мобилизация. Однако мобилизовать мужчин, не достигших 25-летнего возраста, является нарушением закона.

Об этом уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сказал на брифинге во вторник, сообщает корреспондент Укринформа.

"Это нередкие случаи мобилизации мужчин, не достигших 25-летнего возраста. У меня много таких обращений. Я трактую это как нарушение их прав. Согласно принятому Верховной Радой Украины, подписанному президентом закона о мобилизации четко определено, что под мобилизацию попадают граждане Украины, достигших 25 лет", – отметил Лубинец.

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Омбудсмен добавил, что фиксировались случаи принуждения мужчин подписать документ, что они пришли добровольно в ТЦК, не достигнув 25 лет. В то же время Лубинец заявил, что качество работы ТЦК и СП за год существенно улучшилось, хотя встречаются случаи нарушений прав человека.

"Там, где адекватный профессиональный руководитель областного ТЦК и СП там вообще проблем нет", – подчеркнул Лубинец.

Напомним, ранее UAportal писал, что для мужчин с 17 июля изменятся правила выезда за границу.

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