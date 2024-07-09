Українська
Война в Украине

Лубинец заявил, что мобилизация мужчин до 25 лет является нарушением закона

Анастасия Крыщук

Лубинец заявил, что мобилизация мужчин до 25 лет является нарушением закона
Мобилизация мужчин до 25 лет является нарушением закона

В Украине идет мобилизация. Однако мобилизовать мужчин, не достигших 25-летнего возраста, является нарушением закона.

Об этом уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сказал на брифинге во вторник, сообщает корреспондент Укринформа.

"Это нередкие случаи мобилизации мужчин, не достигших 25-летнего возраста. У меня много таких обращений. Я трактую это как нарушение их прав. Согласно принятому Верховной Радой Украины, подписанному президентом закона о мобилизации четко определено, что под мобилизацию попадают граждане Украины, достигших 25 лет", – отметил Лубинец.

Читайте также: Правила выезда за границу с отсрочкой от мобилизации: что нужно знать

Омбудсмен добавил, что фиксировались случаи принуждения мужчин подписать документ, что они пришли добровольно в ТЦК, не достигнув 25 лет. В то же время Лубинец заявил, что качество работы ТЦК и СП за год существенно улучшилось, хотя встречаются случаи нарушений прав человека.

"Там, где адекватный профессиональный руководитель областного ТЦК и СП там вообще проблем нет", – подчеркнул Лубинец.

Напомним, ранее UAportal писал, что для мужчин с 17 июля изменятся правила выезда за границу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Мобилизация