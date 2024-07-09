Лубінець заявив, що мобілізація чоловіків до 25 років є порушенням закону

В Україні триває мобілізація. Однак, мобілізовувати чоловіків, які не досягли 25-річного віку, є порушенням закону.

Про це уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець сказав на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це непоодинокі випадки мобілізації чоловіків, які не досягли 25-річного віку. У мене багато таких звернень. Я трактую це, як порушення їхніх прав. Відповідно до прийнятого Верховною Радою України, підписаного президентом закону про мобілізацію чітко визначено, що під мобілізацію потрапляють громадяни України, які досягли 25 років", – зазначив Лубінець.

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Омбудсмен додав, що фіксувались випадки примусу чоловіків підписати документ, що вони прийшли добровільно до ТЦК, не досягнувши 25 років. Водночас Лубінець заявив, що якість роботи ТЦК і СП за рік суттєво покращилась, хоча й зустрічаються випадки порушень прав людини.

"Там, де адекватний професійний керівник обласного ТЦК і СП, там взагалі проблем немає", – наголосив Лубінець.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що для чоловіків з 17 липня зміняться правила виїзду за кордон.

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