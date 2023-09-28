Лучше чем с магазина: Как приготовить полезный яблочный уксус в домашних условиях

Изготовление яблочного уксуса на дому – простой и полезный процесс, позволяющий вам наслаждаться этим вкусным продуктом и использовать его в кулинарии. Вот шаги, которые помогут вам приготовить яблочный уксус в кухонных условиях.

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Отметим, что основным компонентом уксуса является сок яблок, а содержание спирта определяется уровнем сладости яблок и количеством добавленного сахара, пишет itvmg.com. Во время брожения уксуса в верхней части емкости может сформироваться белая пленка, известная как "уксусная матка". Эта пленка имеет более высокое содержание полезных веществ по сравнению со всем уксусом и часто используется в медицине для лечения различных проблем, таких как боли в суставах и дерматологические заболевания.

Ингредиенты:

1 килограмм яблок,

2 столовые ложки сахара,

1,5 литра воды,

марля.

Способ приготовления:

Тщательно помойте яблоки и, по желанию, удалите кожуру. Разрежьте их на небольшие кусочки и удалите косточки и сердцевину. В большой кастрюле (но не алюминиевой) добавьте сахар и воду. Поставьте сироп на средний огонь и помешивайте, пока сахар полностью не растворится в воде, а сироп не станет прозрачным. Добавьте нарезанные яблоки в сироп и доведите до кипения. Прокипятите их в течение нескольких минут. После того как яблоки станут мягкими, выключите огонь и поставьте емкость с сиропом и яблоками в темное место, периодически помешивая массу. Через две недели процедите массу через дуршлаг, а затем через сложенную в несколько слоев марлю. Перелейте полученную жидкость в еще больший контейнер, так, чтобы она была наполнена, но не достигала краев на 7-8 сантиметров. Снова поставьте емкость в темное и прохладное место на 14 дней. По истечении этого срока процедите полученную смесь. Разлейте яблочный уксус в бутылки и храните его в темном прохладном месте.

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