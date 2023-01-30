Лучше избавиться: какое популярное комнатное растение нельзя держать дома и почему

Герань или пеларгония – почему нельзя держать герань дома

Очень популярным комнатным растением является герань или пеларгония. Она очень красиво цветет, бывает разного цвета и имеет ароматные листья.

Это растение совершенно неприхотливо в уходе, но есть определенные противопоказания к его выращиванию. В том числе и то, что не самая лучшая идея держать герань у себя в квартире или доме.

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Народные приметы о герань

В народе считают, что пеларгония – цветок-мужегон. То есть ее присутствие в доме может помешать девушке или женщине найти свою судьбу, выйти замуж и вообще устроить семейную жизнь.

Одиноким женщинам не будет везти с парой, а семейные – будут очень несчастливы в браке. Более того, женщина, в чьем доме растет герань, обречена на одиночество.

Аллергия на герань

Часто на пыльцу пеларгонии может возникать аллергия у членов семьи. Поскольку это растение имеет сильный запах и часто цветет.

Однако некоторым людям наоборот нравится этот запах, а у других – вызывает отвращение.

Яд для кошек

Герань является ядовитым растением для домашних любимцев, в частности кошек, часто грызущих разные вазоны.

Поэтому, если у вас есть животное дома, лучше откажитесь от герани, или держите как можно выше. Хотя для кошек это не помешает.

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Если вы не верите в приметы, нет аллергии, а ваш кот не грызет комнатные растения, то можете смело выращивать этот душистый цветок у себя дома.

Напомним, что в основном люди привыкли выращивать дома цветы и разные вазоны. Однако в домашних условиях можно вырастить лекарственные растения.

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