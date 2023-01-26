6 огнестойких растений, сдерживающих пожар: их хорошо иметь дома

Есть растения, которые могут ограничить распространение огня и защитить дом или сад. Они также незаменимы в засушливых регионах.

Как ни странно, но эти растения выдерживают высокие температуры, а значит, и огонь. Издание Sante+ рассказало о том, что может снизить риск пожара на вашем экстерьере.

Читайте также: Как сделать удобрения для домашних растений бесплатно

Какие растения уменьшают риск возникновения пожара

Выращивание огнестойких растений обязательно, если вы живете в районе, подверженном засухе и пожарам. Эти зеленые растения могут оградить ваш дом от опасного пожара.

Видео дня

Естественно, эти растения выработали чрезвычайную стойкость к высоким температурам и огню. Поэтому они могут помочь вам обезопасить вашу винодельню или защитить части вашей чувствительной земли от пожара.

1. Виноградная лоза – это растение, выполняющее роль противопожарной полосы. Она является одним из растений, снижающих риск возникновения пожара. В частности, эффективна в таком случае сама лиана, потому что листья и плоды огонь испортит.

2. Каштаны – это растения, которые могут снизить риск пожара. Известно, что листья каштана негорючие и поэтому могут замедлить распространение огня. Хотя земля из листьев каштана может вспыхнуть, огонь следует быстро потушить, как только он попадет на эти растения.

3. Оливковые деревья являются негорючими растениями. Это растения, которые могут служить защитным барьером от пламени. Они не горят и снижают риск пожара.

Оливковые деревья также очень устойчивы против ветра, как только они достигают взрослого возраста.

Читайте также: Когда высевать семена цветов, зелени и овощей на рассаду

4. Вишневый лавр является растением, которое действует как барьер против пламени. Его листья почти не горят, а в случае пожара может действовать как брандмауэр.

5. Питоспора японская – огнезащитное растение. Ее листья не горят хорошо. Японская питоспора может снизить риск пожара, ограничив распространение огня. Из этого растения можно сделать зеленую стену, которая станет барьером для защиты дома или земли.

6. Кактусы – растения, способные ограничить распространение огня. Они изготовлены из воды и геля и помогают снизить риск пожара.

Действительно, они могут создать пояс безопасности, чтобы отразить огонь и задержать его распространение. Чтобы уменьшить риск пожара, вы можете установить живую изгородь и организовать свою растительность, чтобы защитить свой дом или сад.

Избегайте установки живой изгороди слишком близко к дому. Вы должны оставить расстояние примерно 10 метров между вашей квартирой и вашей огнеупорной растительностью.

Читайте также: Топ-5 полезных комнатных растений для детской комнаты

Теперь, когда вы знаете эти растения, которые от природы пожаробезопасны и негорючими, вы можете использовать их как противопожарный барьер для своего сада или дома.

Напомним, что в основном люди привыкли выращивать дома цветы и разные вазоны. Однако в домашних условиях можно вырастить лекарственные растения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!