Чтобы пышно цвели: Как сделать удобрение для домашних растений бесплатно

Если вы любитель комнатных цветов, то должны знать об одном простом способе порадовать их натуральными удобрениями. Цветы могут получить питательные вещества не только благодаря кожуре банана, но и с помощью других способов.

Садоводы утверждают, что для этого случая отлично подойдет использование воды из аквариума. Это уникальное удобрение бесплатно и заставит ваши растения на подоконнике цвести и радовать зеленой листвой.

Чем полезна вода из аквариума для цветов

Дело в том, что в помете рыб содержится азот и фосфор, который является отличной подкормкой для любых растений, в том числе и для орхидей, и даже для рассады.

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Фосфор, в частности, участвует в построении клеток, способствует росту и влияет на процесс роста и фотосинтеза.

Вода из аквариума не содержит вредного хлора.

Она также подходит для полива растений, потому что обладает комнатной температурой.

Очищать такую воду не нужно - подойдет мутная и зеленоватая.

Переборщить с такой полезной прикормкой невозможно - идеальный баланс полезных веществ будет радовать ваши растения в любое время.

Однако белый осадок на дне аквариума все же использовать не стоит.

По словам специалистов, если поливать свои растения водой из аквариума, то они будут пышно цвести, улучшится их внешний вид - листва будет зеленой и пышной, а желтизна уйдет.

Однако есть и минус.

После использования такой воды часто на вазонах могут появиться мошки. Лучше не поливать ваши растения чаще одного раза в неделю.

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