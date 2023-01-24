Щоб пишно цвіли: Як зробити добрива для домашніх рослин безкоштовно

Якщо ви полюбляєте кімнатні рослини, то повинні знати про один простий спосіб порадувати їх натуральними добривами. Квіти можуть отримати поживні речовини не тільки завдяки шкірці банана, а й за допомогою інших способів.

Садівники стверджують, що для цього випадку чудово підійде використання води з акваріума. Це унікальне добриво безкоштовне і змусить ваші рослини на підвіконні квітнути і радувати зеленим листям.

Чим корисна вода з акваріума для квітів

Річ у тому, що в посліді риб міститься азот і фосфор, який є чудовим підживленням для будь-яких рослин, у тому числі і для орхідей, і навіть для розсади.

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Фосфор, зокрема, бере участь у побудові клітин, сприяє зростанню та впливає на процес росту та фотосинтезу.

Вода з акваріума не містить шкідливого хлору.

Вона також підходить для поливу рослин, тому що має кімнатну температуру.

Очищати таку воду не потрібно - підійде каламутна та зелена.

Перебрати з таким корисним підгодовуванням неможливо - ідеальний баланс корисних речовин буде радувати ваші рослини в будь-який час.

Однак білий осад на дні акваріума все ж таки використовувати не варто.

За словами фахівців, якщо поливати свої рослини водою з акваріума, то вони будуть пишно цвісти, покращиться їхній зовнішній вигляд - листя буде зеленим і пишним, а жовтина піде.

Проте є й мінус.

Після використання такої води часто на вазонах можуть з'явитись мошки. Краще не поливати ваші рослини частіше ніж один раз на тиждень.

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