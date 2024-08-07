Лучше обходите стороной: ТОП-10 худших подержанных авто, которые часто ломаются

Данные свидетельствуют, что подавляющее большинство украинцев отдают предпочтение подержанным автомобилям. Однако, выбирая авто с пробегом, существуют определенные риски, включая возможность выхода из строя изношенных важных узлов или компонентов, которые могут потребовать немалых затрат на ремонт. Поэтому нужно понимать, какие модели лучше обходить стороной.

Издание Avtosota провело анализ предпочтений украинских автовладельцев и их нареканий на некоторые автомобили. По результатам исследования был создан список из десяти наименее надежных авто, которые чаще находятся в ремонте, чем на дороге. В этот перечень вошли следующие модели:

10. Toyota Avensis II (2003–2008).

9. Volkswagen Golf VI (2008–2012).

8. Audi A4 III B8 (2007-2015).

7. Subaru Forester III (2008–2013).

6. Volkswagen Passat B6 (2005–2010).

5. BMW 1 Серии (2004-2013).

4. Volkswagen Touran (2003–2015).

3. Volvo XC90 II (с 2015 г.).

2. BMW 3 Серии E90 (2005-2013).

1. BMW 5 Серии E60/61 (2003-2010) и F10/11 (2010-2017).

Напомним, ранее UAportal писал о ТОП-10 подержанных авто, которые советуют покупать всем.

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