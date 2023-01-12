Лучшие и смешные поздравления со Старым Новым годом для семьи и коллег

Старый Новый год – это редкий феномен, который вышел в результате смены летоисчисления и отмечается в ночь на 14 января. Его принято проводить в тесном кругу семьи и ближайших друзей.

Старый Новый год позволяет нам продлить новогоднее настроение. UAportal собрал лучшие поздравления с этим праздником для семьи и коллег в стихах, прозе и картинках.

Стихотворные поздравления

Старий Новий рік прийшов,

Двері йому відкрий скоріше.

З ним удача в дім ввійде,

Серцю стане веселіше.

Я бажаю не хворіти,

І радіти кожній миті,

Ні про що не шкодувати

З посмішкою все сприймати

***

Нехай новорічні засяють вогні!

Щастя й добробуту нашій сім'ї!

Бажаю, щоб злагода вдома була,

І щоби раділа вся наша сім'я,

Щоб рік що приходить,

Був кращим за всі,

Удачі у бізнесі,

Й в справах усіх!

***

Привітати хочу вас

З Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком

Поздравления со Старым Новым годом в прозе

Моя любимая семья, я поздравляю вас со Старым Новым годом! Пусть в наступающем году ждут радостные мысли, дела и заботы, переполняет энергия, сбываются мечты, сбываются планы и не покидает ощущение счастья. Вместе мы справимся с любыми трудностями!

***

Дорогая мама, пусть Старый Новый год исполнит все то, что ты загадывала в новогоднюю ночь. Пусть твоя жизнь будет насыщенной и гармоничной, в доме навсегда поселится счастье, дети приносят только радость, и в душе живет вера в чудеса.

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Дорогие коллеги, поздравляю вас с отличным зимним праздником – Старым Новым годом! Желаю вам, чтобы доходы радовали, карьера стремительно росла, в семьях царили любовь и счастье, настроение было положительным, действия – продуктивными, отпуск – шикарным!

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Коллега, пусть праздник Старый новый год позволит расслабиться, отвлечься от обыденной рутины и переключиться на положительную волну. Пусть все задачи будут посильными. Работа доставляет радость, деньги и чувство глубокого удовольствия!

Праздничные картинки

Раньше мы писали о том, что нельзя ставить на праздничный стол на Щедрый вечер.

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