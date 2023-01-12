Кращі та смішні привітання зі Старим Новим роком для родини та колег

Старий Новий рік – це рідкісний феномен, який вийшов в результаті зміни літочислення та відзначається у ніч на 14 січня. Його прийнято проводити в тісному колі сім’ї і найближчих друзів.

Старий Новий рік, дозволяє нам продовжити новорічний настрій. UAportal зібрав найкращі привітання з цим святом для родини та колег у віршах, прозі, а також картинках.

Віршовані привітання

Старий Новий рік прийшов,

Двері йому відкрий скоріше.

З ним удача в дім ввійде,

Серцю стане веселіше.

Я бажаю не хворіти,

І радіти кожній миті,

Ні про що не шкодувати

З посмішкою все сприймати

***

Нехай новорічні засяють вогні!

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Щастя й добробуту нашій сім'ї!

Бажаю, щоб злагода вдома була,

І щоби раділа вся наша сім'я,

Щоб рік що приходить,

Був кращим за всі,

Удачі у бізнесі,

Й в справах усіх!

***

Привітати хочу вас

З Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком

Привітання зі Старим Новим роком у прозі

Моя улюблена сім’я, я вітаю вас зі Старим Новим роком! Нехай у прийдешньому році чекають радісні думки, справи і турботи, переповнює енергія, збуваються мрії, здійснюються плани і не покидає відчуття щастя. Разом ми здолаємо будь-які труднощі!

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Дорога матусю, нехай Старий Новий рік виконає все те, що ти загадувала в новорічну ніч. Нехай твоє життя буде насиченим і гармонійним, у домі назавжди оселиться щастя, діти приносять тільки радість, і в душі живе віра в чудеса.

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Дорогі колеги, вітаю вас із чудовим зимовим святом – Старим Новим роком! Бажаю вам, щоб доходи тішили, кар’єра стрімко зростала, в сім’ях панували кохання і щастя, настрій був позитивним, дії – продуктивними, відпустка – шикарною!

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Колего, нехай свято Старий новий рік дасть змогу розслабитися, відволіктися від буденної рутини і переключитися на позитивну хвилю. Нехай усі завдання будуть посильними. Робота приносить радість, гроші та почуття глибокого задоволення!

Святкові картинки

Раніше ми писали про те, що не можна ставити на святковий стіл на Щедрий вечір.

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