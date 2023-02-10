Лучшие идеи вечеринки на День Святого Валентина для одиноких

День Святого Валентина, пожалуй, самый волшебный день, которого стоит ждать каждого февраля. Впрочем, у одиноких людей праздник всех влюбленных может вызвать грусть или даже раздражение.

Не стоит портить себе настроение, созерцая счастливые парочки, лучше устройте вечеринку. Вот самые лучшие варианты для празднования Дня Святого Валентина с друзьями и знакомыми.

Коктейльная вечеринка

Устроить коктейльную вечеринку ко Дню Святого Валентина – отличная идея. Хорошая новость об организации коктейльных вечеринок заключается в том, что вы все равно можете принять любого из ваших гостей, предпочитающих не употреблять алкогольные напитки.

Планируя коктейльную вечеринку в День Святого Валентина, вам придется решить, хотите ли вы иметь полный бар, порционные коктейли или определенное меню напитков. Не забудьте, на лучших коктейльных вечеринках предлагаются разнообразные лакомства и закуски.

Чайная вечеринка

Нет ничего скучного в организации чаепития на День Святого Валентина, какой бы устаревшей эта идея не звучала. Да, люди устраивали чаепитие еще в 1700-х годах, но это не значит, что вы не можете устроить собственную версию современного чаепития прямо сейчас.

Чаепитие очень похоже на коктейльную вечеринку, за исключением того, что вместо алкоголя является основным напитком под рукой, в центре сцены находятся разнообразные вкусы чая. Лучшие чаепития устраиваются в идеальной обстановке с самой волшебной атмосферой.

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Тайная вечеринка по обмену подарками

Подобно тому, как люди обмениваются подарками друг с другом во время игры "Тайный Санта" на Рождество, вы можете устроить вечеринку "Тайный Купидон" в День Святого Валентина, которая придерживается тех же правил. Об этом варианте стоит подумать, если вам и вашим друзьям нравится покупать продуманные подарки друг для друга.

Перед началом тайной вечеринки Купидон убедитесь, что все знают, что они должны принести подарок для кого-то другого в группе. Установите строгий бюджет, которого должны придерживаться все, чтобы никто не появился с неприглядным подарком или чем-нибудь, что стоит слишком много денег.

Вечеринка в спа

Каждый человек заслуживает отдыха. Почему бы не использовать День святого Валентина в качестве повода для прекрасного спа-дня с самыми близкими друзьями? Если вы решили организовать спа-вечеринку на День Святого Валентина, ваши гости будут чувствовать себя избалованными и бодрыми до того момента, когда они уйдут домой.

Нет ничего лучше, чем ощутить спокойствие и душевное спокойствие, не тратя кучу денег в дорогом спа-центре. Вы можете создать дома роскошный опыт с успокаивающими свечами, масляным диффузором и успокаивающим повторяющимся списком музыки в фоновом режиме. Увлажняющие маски для лица, кипа последних журналов, полотенцесушитель и коврики с подогревом на полу помогут создать атмосферу.

Киновечеринка

Устройство киновечера на День святого Валентина может происходить несколькими способами в зависимости от атмосферы вашего круга общения. Если все единодушны относительно просмотра любовных романтических комедий, позаботьтесь о том, чтобы у вас был доступ к таким фильмам, как "Всем ребятам, которых я любила раньше", "Руководство по серебряным подкладкам" и "Как потерять парня в 10 дней".

Если все единодушны по поводу просмотра слезливого фильма, вызывающего сильные эмоции, такие фильмы, как "Рождение звезды", "Винные наши звезды" и "Записная книжка" подойдут. Если ваша группа вообще не заинтересована в просмотре фильмов, связанных с отношениями или романтикой, подумайте о том, чтобы перейти к боевикам или фильмам ужасов.

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