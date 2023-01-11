Лучшие щедровки для взрослых и детей, которые легко выучить

Щедровки для взрослых и детей на Старый Новый год 13 января 2023 на украинском языке

13 января украинцы отмечают Щедрый вечер и Маланки, в этот день в канун Старого Нового года традиционно принято щедровать.

Щедрый вечер – это давний украинский народный праздник. Щедрый вечер также называют днем Маланки, поскольку церковь в эту дату чтит преподобную Меланию.

В этот вечер с неба сходит щедрый Бог, осматривает хозяйство и входит в дом, где за столом должна собраться вся семья и во второй раз есть кутью. Вечером дети идут щедровать, а молодежь устраивает веселые театрализованные действа, которые называют Маланки. Ребята переодеваются в Маланку, козу, цыгана, деда и других персонажей, танцуют и поют щедровки.

Наши предки провожали год обрядовыми песнями щедровками. Щедруют в ночь с 13 на 14 января. Щедровать могут как дети, так и взрослые.

Далі по тексту – українською мовою.

Щедрівки для дітей

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

- Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Засяяла в небі зірочка,

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров’я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

Йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!

***

Щедрик-ведрик,

Дайте вареник!

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски.

Іще мало –

Дайте сало.

А іще не вся –

Дайте порося!

***

Щедрівочка щедрувала,

До віконця припадала.

Що ти тітко напекла,

Неси нам до вікна,

Чи вареник, чи пиріг

Неси нам за поріг.

***

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім’ї порозуміння!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Засяяла в небі зірочка,

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров’я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

Йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!!!

***

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім’ї порозуміння!

***

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Щедрівки для дорослих

Як на щедрий добрий вечір

До вас гості завітали

Миру, радості до речі

Вашій хаті побажали.

Тож за стіл скоріш сідайте

І стрічайте гарне свято.

Усіх родичів збирайте

Як би не було багато!

***

Ми-завзяті засівали.

В депутати нас не взяли.

Але торбі в нас великі,

Руки сильні, очі дикі.

Краще хату відкривайте

І добро нам оддавайте.

Налякались? Наливайте!

***

Я щедрий, я щедрий,

Бо хазяїв щедрих чую,

Чарочку мені налийте,

Сито і щасливо жийте!

Дякую за пригощання,

З щедрим вечором вітання!

***

Щедрівочка щедрувала,

До віконця припадала.

Що ти тітко напекла,

Неси нам до вікна,

Чи вареник, чи пиріг

Неси нам за поріг.

Щедрик, ведрик, дайте вареник,

З грушами пироги,

Здоровенькі були.

Щедрівочка, щедрівочка

Добра з медом горілочка

А без меду не така

Дайте нам п’ятака

А п’ятак не такий, дайте руб золотий.

Ми щедрівки заспівали,

За щедрівки ленти дали.

Ленти в коси заплетем і в таночок підем.

Ленти в коси заплетем і в таночок підем.

Щедрик, ведрик, дайте вареник

З грушами пироги

Здоровенькі були.

***

Щедрий вечір, добрий вечір.

Й усім людям на весь вечір.

Сидить же він в кінці стола.

А на ньому шуба, шуба льова.

Як не даси, дядюсю, пирога

Виведемо вола за рога.

Де віл ногою - там жито копою,

Де віл рогом-то там жито стогом.

Де віл хвостом-то там жито трестом.

Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,

А батько сварився, щоб довго не пізнився.

***

Послала нас мати в село щедрувати.

А батько сварився, щоб не барився.

А мати казала, щоб ви дали сала.

Виносьте книш, бо впущу в хату миш!

Виносьте ковбасу, бо хату рознесу!

Дайте ще й кишку-з'їм у затишку!

Дайте, дядьку, п'ятака,

А ви, тітко, гроші,

Будьте хороші! Добрий вечір!

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Дай Меланочці ковбаски,

Огірочка і намазки,

Бо припасів в вас нівроку!

Добрий вечір! З Новим роком!

***

Йшов він лісом, йшов він степом,

Містом і селом,

Щоб велику Україну

Обгорнуть теплом.

У родину нашу дружню

Тихо увійшов

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки,

Сміх і тут і там.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Українці, вам!

***

В щедрий вечір, в Новий рік

Ми вітаємо усіх!

Діти хай у Вашім домі

Будуть вік увесь здорові,

Господиня хай радіє,

А господар має втіху:

В новий рік добро, надіє,

Хай приспить щедрівка лихо.

В Щедрий вечір щедрівонька,

Прилетіла ластівка.

Гарну пісню заспівала,

Всій землі защедрувала.

Ми почули голос птиці,

Пісню з нею заспівали.

Приготуйте нам гостинці,

Щоби Вам защедрували.

***

Щедрий Вечір !

Добрий Вечір !

На щастя, на здоров'я,

На Новий рік,

Щоб уродило краще, ніж торік

Жито,пшениця, усяка пашниця, Конопель - по стелю,

Сорочка - по землю,

А льон - по коліна,

Аби в вас хрещених

Голова не боліла,

Кукурудза - на диво,

Ячмінь-на пиво,

Пшениця-на коровай,

А ти, добрий господарю,

Про все це добре дбай,

І цукровий бурячок,

Щоб був добрий первачок,

Щоб корова отелилася,

Свиня славно поросилась,

Курка яйця хай несе,

Бджілка меду принесе,

Пошли вдачі, господарю, на все!

Бажаю вам щастя,

Бажаю вам миру,

У серці-любові,

А в хаті-добра,

І щоб не хворіла дітвора!

Веселої вдачі!

Щоб не були ледачі!

Здоров'я я нівроку - Нового вам року!

У злагоді жити!

І діточок ростити!

Білявих, чорнявих,

Веселих і жвавих!

Не бійтесь приємну

Цю мати мороку,

Щасливого вам Року!!!

***

В щедрий вечір, в Новий рік

Ми вітаємо усіх!

Будьте щедрі та багаті,

Пісня хай дзвенить у хаті.

Господиня, наче квітка,

А господар, ніби сокіл,

І такі ж хороші дітки!

З Новим Щастям! З Новим роком!

Я щедрівочку свою

Добрим людям роздаю,

Ви її усім співайте,

Всюди радість засівайте.

В щедрий вечір, в Новий рік

Ми вітаємо усіх!

Будьте здорові, щасливі й багаті!

Хай пісня чудова лунає на святі!

Раньше мы писали о том, что нельзя ставить на праздничный стол на Щедрый вечер.

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