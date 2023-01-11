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Кращі щедрівки для дорослих та дітей, які легко вивчити

Ігор Романько

Щедрівки для дорослих та дітей на Старий Новий рік 13 січня 2023 українською мовою

13 січня українці відзначають Щедрий вечір та Маланки, в цей день напередодні Старого Нового року традиційно заведено щедрувати.

Щедрий вечір – це давнє українське народне свято. Щедрий вечір також називають днем Маланки, оскільки церква в цю дату вшановує преподобну Меланію.

Цього вечора з неба сходить щедрий Бог, оглядає господарство та входить до хати, де за столом має зібратись вся родина і вдруге їсти кутю. Ввечері діти ідуть щедрувати, а молодь влаштовує веселі театралізовані дійства, які назвивають "Маланки". Хлопці перевдягаються у Маланку, козу, цигана, діда та інших персонажів, танцюють і співають щедрівки.

Наші предки проводжали рік обрядовими піснями щедрівками. Щедрують в ніч з 13 на 14 січня. Щедрувати можуть як діти, так і дорослі.

Щедрівки для дітей

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

- Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Засяяла в небі зірочка,

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров’я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

Йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!

***

Щедрик-ведрик,

Дайте вареник!

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски.

Іще мало –

Дайте сало.

А іще не вся –

Дайте порося!

***

Щедрівочка щедрувала,

До віконця припадала.

Що ти тітко напекла,

Неси нам до вікна,

Чи вареник, чи пиріг

Неси нам за поріг.

***

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім’ї порозуміння!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Засяяла в небі зірочка,

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров’я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

Йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!!!

***

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

 

Щастя зичимо родині,

 

Миру неньці Україні,

 

Всім достатку і везіння

 

У сім’ї порозуміння!

***

 

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Щедрівки для дорослих

Як на щедрий добрий вечір

 

До вас гості завітали

 

Миру, радості до речі

 

Вашій хаті побажали.

Тож за стіл скоріш сідайте

 

І стрічайте гарне свято.

 

Усіх родичів збирайте

 

Як би не було багато!

***

Ми-завзяті засівали.

В депутати нас не взяли.

Але торбі в нас великі,

Руки сильні, очі дикі.

Краще хату відкривайте

І добро нам оддавайте.

Налякались? Наливайте!

***

Я щедрий, я щедрий,

Бо хазяїв щедрих чую,

Чарочку мені налийте,

Сито і щасливо жийте!

Дякую за пригощання,

З щедрим вечором вітання!

***

Щедрівочка щедрувала,

 

До віконця припадала.

 

Що ти тітко напекла,

 

Неси нам до вікна,

 

Чи вареник, чи пиріг

 

Неси нам за поріг.

 

Щедрик, ведрик, дайте вареник,

 

З грушами пироги,

 

Здоровенькі були.

 

Щедрівочка, щедрівочка

 

Добра з медом горілочка

 

А без меду не така

 

Дайте нам п’ятака

 

А п’ятак не такий, дайте руб золотий.

 

Ми щедрівки заспівали,

 

За щедрівки ленти дали.

 

Ленти в коси заплетем і в таночок підем.

 

Ленти в коси заплетем і в таночок підем.

 

Щедрик, ведрик, дайте вареник

 

З грушами пироги

 

Здоровенькі були.

***

Щедрий вечір, добрий вечір.

Й усім людям на весь вечір.

Сидить же він в кінці стола.

А на ньому шуба, шуба льова.

Як не даси, дядюсю, пирога

Виведемо вола за рога.

Де віл ногою - там жито копою,

Де віл рогом-то там жито стогом.

Де віл хвостом-то там жито трестом.

Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,

А батько сварився, щоб довго не пізнився.

***

Послала нас мати в село щедрувати.

А батько сварився, щоб не барився.

А мати казала, щоб ви дали сала.

Виносьте книш, бо впущу в хату миш!

Виносьте ковбасу, бо хату рознесу!

Дайте ще й кишку-з'їм у затишку!

Дайте, дядьку, п'ятака,

А ви, тітко, гроші,

Будьте хороші! Добрий вечір!

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Дай Меланочці ковбаски,

Огірочка і намазки,

Бо припасів в вас нівроку!

Добрий вечір! З Новим роком!

***

Йшов він лісом, йшов він степом,

Містом і селом,

Щоб велику Україну

Обгорнуть теплом.

У родину нашу дружню

Тихо увійшов

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки,

Сміх і тут і там.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Українці, вам!

***

В щедрий вечір, в Новий рік

Ми вітаємо усіх!

Діти хай у Вашім домі

Будуть вік увесь здорові,

Господиня хай радіє,

А господар має втіху:

В новий рік добро, надіє,

Хай приспить щедрівка лихо.

В Щедрий вечір щедрівонька,

Прилетіла ластівка.

Гарну пісню заспівала,

Всій землі защедрувала.

Ми почули голос птиці,

Пісню з нею заспівали.

Приготуйте нам гостинці,

Щоби Вам защедрували.

***

Щедрий Вечір !

Добрий Вечір !

На щастя, на здоров'я,

На Новий рік,

Щоб уродило краще, ніж торік

Жито,пшениця, усяка пашниця, Конопель - по стелю,

Сорочка - по землю,

А льон - по коліна,

Аби в вас хрещених

Голова не боліла,

Кукурудза - на диво,

Ячмінь-на пиво,

Пшениця-на коровай,

А ти, добрий господарю,

Про все це добре дбай,

І цукровий бурячок,

Щоб був добрий первачок,

Щоб корова отелилася,

Свиня славно поросилась,

Курка яйця хай несе,

Бджілка меду принесе,

Пошли вдачі, господарю, на все!

Бажаю вам щастя,

Бажаю вам миру,

У серці-любові,

А в хаті-добра,

І щоб не хворіла дітвора!

Веселої вдачі!

Щоб не були ледачі!

Здоров'я я нівроку - Нового вам року!

У злагоді жити!

І діточок ростити!

Білявих, чорнявих,

Веселих і жвавих!

Не бійтесь приємну

Цю мати мороку,

Щасливого вам Року!!!

***

В щедрий вечір, в Новий рік

Ми вітаємо усіх!

Будьте щедрі та багаті,

Пісня хай дзвенить у хаті.

Господиня, наче квітка,

А господар, ніби сокіл,

І такі ж хороші дітки!

З Новим Щастям! З Новим роком!

Я щедрівочку свою

Добрим людям роздаю,

Ви її усім співайте,

Всюди радість засівайте.

В щедрий вечір, в Новий рік

Ми вітаємо усіх!

Будьте здорові, щасливі й багаті!

Хай пісня чудова лунає на святі!

Раніше ми писали про те, що не можна ставити на святковий стіл на Щедрий вечір.Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

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