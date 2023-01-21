'Лукашенко уже не очень в это играет': в ГУР рассказали об угрозе нападения со стороны Беларуси

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал угрозу нападения оккупантов со стороны Беларуси. По его словам, по состоянию на данный момент вероятности такого вторжения нет.

Он добавил, что де-факто президент Беларуси Александр Лукашенко просто водит кремлевского диктатора владимира путина за нос. Об этом Юсов сказал в эфире телемарафона.

Представитель разведки отметил, что информация о вероятности вторжения с территории Беларуси является лишь частью психологической операции оккупантов. Он указал, что ГУР известно о численности ударной группировки, готовности сил средств и других моментах в Беларуси, позволяющих утверждать об отсутствии угрозы.

"В интересах путина и россии максимально нагнетать тему Беларуси, но и Лукашенко уже не очень в это играет. Недавно мы видели, как он водил за нос Лаврова, рассказывал, как любит путина, а потом сказал, что не видит угрозы со стороны Украины. Не хочет предпринимать суицидальные действия", – добавил Юсов.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов прокомментировал вероятность военного вторжения в 2023 году со стороны Белоруссии. По его мнению, нам следует опасаться других реальных вещей.

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