'Лукашенко вже не дуже в це грає': у ГУР розповіли про загрозу нападу з боку Білорусі

Представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував загрозу нападу окупантів з боку Білорусі. За його словами, станом на зараз ймовірності такого вторгнення немає.

Він додав, що де-факто президент Білорусі Олександр Лукашенко просто водить кремлівського диктатора володимира путіна за ніс. Про це Юсов сказав у ефірі телемарафону.

Представник розвідки зазначив, що інформація про вірогідність вторгнення з території Білорусі є лише частиною психологічної операції окупантів. Він вказав, що ГУР відомо про чисельність ударного угруповування, готовність сил засобів й інші моменти у Білорусі, які дозволяють стверджувати про відсутність загрози.

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"В інтересах путіна й росії максимально нагнітати тему Білорусі, але й Лукашенко вже не дуже в це грає. Нещодавно ми бачили, як він водив за ніс Лаврова, розповідав як любить путіна, а потім сказав, що не бачить загрози з боку України. Не хоче вживати суїцидальних дій", – додав Юсов.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов прокоментував ймовірність військового вторгнення у 2023 році з боку Білорусі. На його думку, нам варто побоюватись інших реальних речей.

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