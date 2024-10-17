'Луна охотника': когда и где можно увидеть Супермесяц (фото)

17 октября небо украсит третий супермесяц этого года, известный как "Луна охотника". Наблюдать это уникальное явление можно будет с 14:26 по киевскому времени.

По информации Live Science, это будет ближайшая полная Луна к Земле в 2024 году.

Расстояние между Землей и Луной составляет примерно 357 364 километра. Согласно данным Adler Planetarium, это сделает супермесяц на 30% ярче и почти на 15% больше по сравнению с обычной полной луной.

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"Луна охотника" появится между Сатурном (справа) и Юпитером (слева). Через три дня, 20 октября, Луна сойдет одновременно с Юпитером.

Супермесяц - ''месяц охотника''. Источник: Live Science Супермесяц - ''месяц охотника''. Источник: Live Science

Супермесяц - ''месяц охотника''. Источник: Live Science Супермесяц - ''месяц охотника''. Источник: Live Science

Супермесяц - ''месяц охотника''. Источник: Live Science Супермесяц - ''месяц охотника''. Источник: Live Science

Название "Луна охотника" имеет англосаксонское происхождение и связано с подготовкой к зиме. Другие названия этого полнолуния - "Луна падающих листьев" и "Кровавая Луна" (не путать с лунным затмением).

Следующий полнолуние, известный как "Луна Бобра", "Морозная Луна" или "Замерзающая Луна", ожидается 15 ноября. Он станет последним супермесяцем 2024 года.

Напомним, мы уже писали о невероятном явлении - параде из шести планет.

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