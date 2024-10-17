''Місяць мисливця'': коли та де можна побачити Супермісяць (фото)

17 жовтня небо прикрасить третій цьогорічний супермісяць, відомий як "Місяць мисливця". Спостерігати за цим унікальним явищем можна буде з 14:26 за київським часом.

За інформацією Live Science, це буде найближчий повний Місяць до Землі у 2024 році.

Відстань між Землею та Місяцем становитиме приблизно 357 364 кілометри. Згідно з даними Adler Planetarium, це зробить супермісяць на 30% яскравішим і майже на 15% більшим порівняно зі звичайним повним місяцем.

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"Місяць мисливця" з'явиться між Сатурном (праворуч) і Юпітером (ліворуч). Через три дні, 20 жовтня, Місяць зійде одночасно з Юпітером.

Супермісяць - ''місяць мисливця''. Джерело: Live Science

Супермісяць - ''місяць мисливця''. Джерело: Live Science

Супермісяць - ''місяць мисливця''. Джерело: Live Science

Назва "Місяць мисливця" має англосаксонське походження і пов'язана з підготовкою до зими. Інші назви цього повного місяця - "Місяць падаючого листя" та "Кривавий Місяць" (не плутати з місячним затемненням).

Наступний повний місяць, відомий як "Місяць Бобра", "Морозний Місяць" або "Місяць, що замерзає", очікується 15 листопада. Він стане останнім супермісяцем 2024 року.

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