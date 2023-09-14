Луна вытянет здоровье и жизненные силы: Почему нельзя смотреть в окно ночью

Согласно старинным преданиям и обычаям, существует верование, что непослушно смотреть в окно ночью может привести к негативным последствиям. Этот предрассудок относится к древности Киевской Руси, когда родители пытались строго запрещать своим детям всматриваться в ночную тьму.

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Особый предрассудок связан с полной Луной, когда верилось, что если смотреть в окно ночью во время этого периода, Луна отберет часть здоровья и жизненных сил, и в следующем году человек будет чувствовать себя слабым и истощенным. Важно заметить, что эти верования уходят в глубокую древнюю эпоху, пишет OBOZREVATEL.

В древности ночь всегда ассоциировалась с активизацией темных сил и загадочных явлений. Предки верили, что в ночной темноте скрыты нечисть, лешие, потусторонние силы, домовые и ведьмы.

Есть версия, которая утверждает, что именно ночью приходит смерть, чтобы взять души умерших. Поэтому, согласно этому верованию, все происходящее за окном ночью не предназначено для человеческих глаз. Верили, что загробные существа могут наказать человека за допуск вида ночью. С этой точки зрения даже простые меры безопасности посоветовали избегать выхода во двор во время ночи.

Согласно народным верованиям, если смотреть в окно на ночь, это может нанести беды, трудностей и неудач. Считалось, что окно представляет собой своеобразный "портал" между мирами, и такой вид может вызвать негативные последствия.

Однако не все приметы приносят отрицательные последствия. Например, у верований также есть положительная сторона. По одной из них, взглянуть в окно в день своих именин может пригласить удачу в ваш дом. Также считалось, что увидеть в окне мужчину в этот день приносит крепкое здоровье, женщину – взаимную любовь, а собаку – встречу с верным другом.

Обычаи и верования, связанные со взором ночью, являются частью культурного наследия и фольклора разных народов и отражают сложность восприятия ночного времени и природы в целом.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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