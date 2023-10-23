Лунное затмение в октябре: когда и где смотреть

Лунное затмение произойдет 28 октября 2023 года. Она начнется в 23:31 и закончится в 3:36 29 октября 2023 года.

Лунное затмение происходит, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, в результате чего Луна попадает в тень. Это явление происходит исключительно во время полнолуния, когда Солнце, Земля и Луна идеально выравниваются. Во время лунного затмения Земля препятствует солнечному свету достигать Луны, придавая ему характерный красновато-коричневый или оранжевый оттенок.

Полное солнечное затмение: приметы, предрассудки и что нельзя делать

В октябре 2023 года на ночном небе произойдет частичное лунное затмение. Это событие, один из трех типов лунного затмения, происходит, когда Луна частично пересекает тень Земли, отбрасывая красновато-коричневый оттенок на ее часть.

Луна пройдет сквозь тень Земли между 01:06 и 02:23 по IST. Частичное лунное затмение произойдет, и его можно будет увидеть с любой точки над горизонтом, включая Азию, Африку, Америку, Европу, Антарктиду и Океанию.

В отличие от солнечных затмений, наблюдать невооруженным глазом за тенью Луны от Земли совершенно безопасно.

Где наблюдать за лунным затмением вживую:

Трансляция лунного затмения состоится на Youtube-канале NASA.

На канале WN SPACE LIVE в YouTube.

Напомним, у ученых есть примерно 30 минут, чтобы предупредить жителей Земли о возможной убийственной солнечной буре.

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