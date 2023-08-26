'Лютое сафари': бойцы из бригады НПУ показали эффектные кадры ближнего боя с оккупантами

Бойцы штурмового полка Национальной полиции "Сафари" из объединенной штурмовой бригады "Лють" устроили ближний бой с российскими захватчиками. Следствием стали значительные потери врага в живой силе.

В НПУ показали видео, снятое бойцами бригады "Лють". На нем можно увидеть, как наши защитники "посетили" позиции российских боевиков и штурмовали их. Были ликвидированы пять солдат армии рф, а более 10 – ранены.

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"Этот день раш**ты запомнят надолго. Бойцы штурмового полка НПУ "Сафари" бригады "Лють" объяснили оккупантам, что их здесь ждет только смерть", — говорится в описании этих кадров.

В Нацполиции отметили, что, несмотря на тяжелые условия, наши бойцы успешно выполняют поставленные перед ними задачи, ежедневно борясь за будущее нашего государства.

Напомним, во время боев на Донецком направлении бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко устроили "ночную охоту" на военную технику российских боевиков.

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