'Люте сафарі': бійці з бригади НПУ показали ефектні кадри ближнього бою з окупантами

Бійці штурмового полку Національної поліції "Сафарі" з об'єднаної штурмової бригади "Лють" влаштували ближній бій з російськими загарбниками. Наслідком стали значні втрати ворога у живій силі.

В НПУ показали відео, зняте бійцями бригади "Лють". На ньому можна побачити, як наші захисники "завітали" до позицій російських бойовиків та штурмували їх. Було ліквідовано п'ятьох солдатів армії рф, а понад 10 – поранено.

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Відео дня

"Цей день ра**сти запам'ятають надовго. Бійці штурмового полку НПУ "Сафарі" бригади "Лють" пояснили окупантам, що їх тут чекає лише смерть", – йдеться в описі до цих кадрів.

В Нацполіції зазначили, що опри важкі умови, наші бійці успішно виконують поставлені перед ними завдання, щодня виборюючи майбутнє нашої держави.

Нагадаємо, під час боїв на Донецькому напрямку бійці 92 окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка влаштували "нічне полювання" на військову техніку російських бойовиків.

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