Мадяр показал 'массажирование оккупантов' аэроразведкой и артой (видео)

Украинские защитники продолжают защищать от оккупантов Бахмут и Соледар. Однако им удается не только держать оборону, но и значительно разжижать ряды интервентов.

Командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птахи Мадяра" Роберт Бровди с позывным "Мадяр" в своем Telegram-канале показал видео, как операторы дронов отслеживают перемещение оккупантов и передают данные артиллеристам, а их точно "минусируют".

"Мадяр" сообщил, что на днях была ликвидирована одна штурмовая бригада россиян из девяти, которых засекли операторы дронов. Оккупанты прорывались к позициям украинских защитников.

По его словам, только один экипаж "Птахив Мадяра" командиром которого является "Свят", нашел 5 штурмовых бригад россиян. "Три из которых благодаря удачной корректировке частично или полностью ликвидировали благодаря артиллерийской активности 45 отдельной артиллерийской бригады ВСУ", – добавил он.

Затем Бровди показал еще одно видео за 20 января. На нем он продемонстрировал, как оккупантов "гоняет экипаж Санты".

"27 пи***ов завалили", – добавил он.

Напомним, что украинские военные в Соледаре Донецкой области уничтожили состав БК оккупантов. По предварительной информации, в течение 16 января Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать четыре временных состава.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!