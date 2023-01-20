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Війна в Україні

Мадяр показав "масажування окупантів" аеророзвідкою та артою (відео)

Билім Олена

Мадяр показав 'масажування окупантів' аеророзвідкою та артою (відео)

Українські захисники продовжують обороняти від окупантів Бахмут та Соледар. Проте їм вдається не лише тримати оборону, а й значно "розріджувати" ряди інтервентів.

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра" Роберт Бровді з позивним "Мадяр" у своєму Telegram-каналі показав відео, як оператори дронів відслідковують переміщення окупантів та передають дані артилеристам, а ті їх влучно "мінусують".

"Мадяр" повідомив, що днями було ліквідовано одну штурмову бригаду росіян з дев'яти, яких засікли оператори дронів. Окупанти проривалися до позицій українських захисників.

За його словами, лише один екіпаж "птахів Мадяра" командиром якого є "Свят", знайшов 5 штурмових бригад росіян. "Три з котрих завдяки вдалому коригуванню частково чи повністю ліквідували завдяки артилерійській активності 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ", – додав він.

Потім Бровді показав ще одне відео за 20 січня. На ньому він продемонстрував, як окупантів "ганяє екіпаж Санти".

"27 пі***ів завалили", – додав він.

Нагадаємо, що українські військові у Соледарі на Донеччині знищили склад БК окупантів. За попередньою інформацією, упродовж 16 січня Збройним силам України вдалося ліквідувати чотири тимчасові склади.

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