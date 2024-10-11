Магнитная буря достигла рекордной мощности: как защититься

Вся текущая неделя отличилась мощными магнитными бурями, достигшими наивысшего уровня опасности. 11 октября К-индекс достиг 9 баллов, что указывает на экстремально высокую активность геомагнитного поля Земли.

По прогнозам специалистов, интенсивность магнитных бурь будет постепенно снижаться. 12 октября ожидается шторм К-индекса 5, а 13 октября – 4. Со всем тем, даже при понижении активности, некоторые люди могут ощущать влияние магнитных бурь.

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Магнитные бури, прогноз на неделю. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнитные бури, прогноз на неделю. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Что такое магнитная буря, и почему она опасна?

Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Во время таких бурь могут наблюдаться различные явления, в частности полярные сияния. Однако для многих людей магнитные бури могут привести к ухудшению самочувствия.

Как магнитные бури оказывают влияние на организм?

Головная боль: один из самых распространенных симптомов.

Бессонница или повышенная сонливость.

Изменения АД.

Учащенное сердцебиение.

Слабость.

Раздражительность.

Обострение хронических болезней.

Что делать во время магнитных бурь?

Попытайтесь минимизировать физические и эмоциональные нагрузки. Создайте благоприятные условия для сна: проветрите комнату, выключите электроприборы. Отдавайте предпочтение легкой еде, ограничит потребление соли, кофеина и алкоголя. Пейте достаточно воды. Прогулки на свежем воздухе и легкие физические нагрузки. Отказ от вредных привычек. Попытайтесь избегать стрессовых ситуаций.

Если вы чувствуете себя плохо, обязательно обратитесь к врачу.

Напомним, мы писали, что учёные выяснили, как масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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