Магнитные бури в феврале: стали известны опасные даты
В последний месяц зимы отметится большим количеством геомагнитных штормов. Ожидаются магнитные бури разной интенсивности.
В первую неделю месяца геомагнитное поле Земли обещает быть нейтральным. Мощных толчков не предвидится.
Уже после 5 февраля могут случиться сильные удары. Пятибалльная магнитная буря ожидается 7 февраля.
Более сильными, в 3-4 балла, геомагнитные колебания будут 10 февраля. Их интенсивность будет составлять 3-4 балла.
15 и 16 февраля сила бурь ослабнет до 3 баллов.
Чтобы защитить себя от воздействия магнитных бурь, метеочувствительным людям следует заблаговременно позаботиться о своем здоровье. Специалисты, в частности, советуют:
- Сделайте перерыв в физической активности, чтобы снизить нагрузку на сердце.
- Принимать контрастный душ, чтобы поддержать кровеносные сосуды в тонусе.
- Убрать из рациона соленую, жареную и острую пищу, чтобы снизить нагрузку на печень и почки.
- Пейте больше воды.
- Принимать легкие седативные препараты, чтобы снизить уровень стресса.
- Быть осторожнее за рулем.
- Не курить и не употреблять алкоголь хотя бы за 3 дня до наступления неблагоприятного периода.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.
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