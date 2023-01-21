Магнитные бури в феврале: стали известны опасные даты

В последний месяц зимы отметится большим количеством геомагнитных штормов. Ожидаются магнитные бури разной интенсивности.

В первую неделю месяца геомагнитное поле Земли обещает быть нейтральным. Мощных толчков не предвидится.

Уже после 5 февраля могут случиться сильные удары. Пятибалльная магнитная буря ожидается 7 февраля.

Более сильными, в 3-4 балла, геомагнитные колебания будут 10 февраля. Их интенсивность будет составлять 3-4 балла.

15 и 16 февраля сила бурь ослабнет до 3 баллов.

Чтобы защитить себя от воздействия магнитных бурь, метеочувствительным людям следует заблаговременно позаботиться о своем здоровье. Специалисты, в частности, советуют:

Сделайте перерыв в физической активности, чтобы снизить нагрузку на сердце.

Принимать контрастный душ, чтобы поддержать кровеносные сосуды в тонусе.

Убрать из рациона соленую, жареную и острую пищу, чтобы снизить нагрузку на печень и почки.

Пейте больше воды.

Принимать легкие седативные препараты, чтобы снизить уровень стресса.

Быть осторожнее за рулем.

Не курить и не употреблять алкоголь хотя бы за 3 дня до наступления неблагоприятного периода.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.

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