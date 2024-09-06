Магнитные бури в сентябре: детальный прогноз на 10 дней
В пятницу, 6 сентября, геомагнитное поле Земли находится под незначительным влиянием магнитных бурь. Сила шторма составляет три балла, что представляет собой зеленый уровень опасности.
По данным сервиса Meteoagent, геомагнитные штормы силой в три балла на Земле продлятся четыре дня – по 8 сентября. С 9 по 16 сентября продлится период покоя, а 17 и 18 сентября следует ожидать усиления ударов до трех баллов.
С 19 по 25 сентября сила магнитных бурь не превысит двух баллов, а с 26 по 28 сентября возможны "красные" магнитные бури, которые будут иметь негативное влияние на метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.
По теме: Солнечный шторм уничтожил часть магнитного поля нашей планеты: образовалась "магистраль" между Солнцем и Землей (видео)
Магнитные бури, календарь с 6 по 16 сентября
Что такое магнитные бури?
Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечными вспышками и выбросами корональной массы. Когда эти заряженные частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем, вызывая его колебания.
Когда появляются магнитные бури?
Частота магнитных бурь зависит от активности Солнца. Периоды повышенной солнечной активности, повторяющиеся примерно каждые 11 лет, приводят к более частым и сильным магнитным бурям.
Как человек ощущает магнитные бури?
Не все люди одинаково чувствительны к магнитным бурям. Однако многие испытывают различные симптомы, такие как:
- головная боль
- Слабость и сонливость
- Проблемы со сном
- Боли в суставах и мышцах
- Повышение АД.
Как пережить магнитные бури?
Хотя полностью избежать воздействия магнитных бурь невозможно, есть несколько способов облегчить их воздействие на организм:
- Правильное питание: употребляйте больше свежих фруктов, овощей, пейте достаточно воды.
- Регулярные физические нагрузки: легкая гимнастика, прогулки на открытом воздухе.
- Достаточный сон: попробуйте ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.
- Релаксация: практикуйте дыхательные упражнения, медитацию или йогу.
- Принимайте тёплые ванны с травами.
- Слушайте спокойную музыку.
Если во время магнитных бурь возникают сильные головные боли, резкие изменения артериального давления, проблемы с дыханием или сердцебиением, обязательно обратитесь к врачу.
Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!