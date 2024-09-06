Магнітні бурі у вересні: детальний прогноз на 10 днів

У п'ятницю, 6 вересня, геомагнітне поле Землі перебуває під незначним впливом магнітних бур. Сила шторму становить три бали, що є зеленим рівнем небезпечності.

За даними сервісу Meteoagent, геомагнітні шторми силою у три бали на Землі триватимуть чотири доби – по 8 вересня. З 9 по 16 вересня триватиме період спокою, а 17 та 18 вересня слід очкувати посилення ударів до трьох балів.

З 19 по 25 вересня сила магнітних бур не перевищить двох балів, а з 26 по 28 вересня можливі "червоні" магнітні бурі, що матимуть негативний влив на метеозалежних та людей з хронічними захворюваннями.

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Магнітні бурі, календар з 6 по 16 вересня

Чи є сьогодні магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені сонячними спалахами та викидами корональної маси. Коли ці заряджені частинки досягають Землі, вони взаємодіють з нашим магнітним полем, викликаючи його коливання.

Коли виникають магнітні бурі?

Частота магнітних бур залежить від активності Сонця. Періоди підвищеної сонячної активності, які повторюються приблизно кожні 11 років, призводять до більш частих і сильних магнітних бур.

Як людина відчуває магнітні бурі?

Не всі люди однаково чутливі до магнітних бур. Однак, багато хто відчуває різні симптоми, такі як:

Головний біль

Слабкість і сонливість

Проблеми зі сном

Болі в суглобах і м’язах

Підвищення артеріального тиску.

Як пережити магнітні бурі?

Хоча повністю уникнути впливу магнітних бур неможливо, є кілька способів полегшити їхній вплив на організм:

Правильне харчування: вживайте більше свіжих фруктів, овочів, пийте достатньо води. Регулярні фізичні навантаження: легка гімнастика, прогулянки на свіжому повітрі. Достатній сон: спробуйте лягати спати і прокидатися в один і той же час. Релаксація: практикуйте дихальні вправи, медитацію або йогу. Приймайте теплі ванни з травами. Слухайте спокійну музику.

Якщо під час магнітних бур у вас виникають сильні головні болі, різкі зміни артеріального тиску, проблеми з диханням або серцебиттям, обов’язково зверніться до лікаря.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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