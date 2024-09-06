Магнитные бури в сентябре: детальный прогноз на 10 дней

В пятницу, 6 сентября, геомагнитное поле Земли находится под незначительным влиянием магнитных бурь. Сила шторма составляет три балла, что представляет собой зеленый уровень опасности.

По данным сервиса Meteoagent, геомагнитные штормы силой в три балла на Земле продлятся четыре дня – по 8 сентября. С 9 по 16 сентября продлится период покоя, а 17 и 18 сентября следует ожидать усиления ударов до трех баллов.

С 19 по 25 сентября сила магнитных бурь не превысит двух баллов, а с 26 по 28 сентября возможны "красные" магнитные бури, которые будут иметь негативное влияние на метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.

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Магнитные бури, календарь с 6 по 16 сентября

Есть ли сегодня магнитные бури. Источник: meteoagent.com

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечными вспышками и выбросами корональной массы. Когда эти заряженные частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем, вызывая его колебания.

Когда появляются магнитные бури?

Частота магнитных бурь зависит от активности Солнца. Периоды повышенной солнечной активности, повторяющиеся примерно каждые 11 лет, приводят к более частым и сильным магнитным бурям.

Как человек ощущает магнитные бури?

Не все люди одинаково чувствительны к магнитным бурям. Однако многие испытывают различные симптомы, такие как:

головная боль

Слабость и сонливость

Проблемы со сном

Боли в суставах и мышцах

Повышение АД.

Как пережить магнитные бури?

Хотя полностью избежать воздействия магнитных бурь невозможно, есть несколько способов облегчить их воздействие на организм:

Правильное питание: употребляйте больше свежих фруктов, овощей, пейте достаточно воды. Регулярные физические нагрузки: легкая гимнастика, прогулки на открытом воздухе. Достаточный сон: попробуйте ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Релаксация: практикуйте дыхательные упражнения, медитацию или йогу. Принимайте тёплые ванны с травами. Слушайте спокойную музыку.

Если во время магнитных бурь возникают сильные головные боли, резкие изменения артериального давления, проблемы с дыханием или сердцебиением, обязательно обратитесь к врачу.

Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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