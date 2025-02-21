Магнитосфера будет в норме: прогноз магнитных бурь на 22 февраля

В ближайшие дни ожидается понижение солнечной активности. Геомагнитные бури оцениваются по уровню мощности по К-индексу, который варьируется от 2 до 9. Чем выше показатель, тем сильнее влияние бури на людей и технику.

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 20-22 февраля 2025 года.

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Уже 21 и 22 февраля магнитосфера стабилизируется и никаких бурь не прогнозируется.

Следует отметить, что данные о солнечной активности обновляются каждые три часа, поэтому прогноз может измениться.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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