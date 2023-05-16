Май разрушит их планы! Три знака зодиака ждут большие проблемы на работе

Теплые майские дни заставляют многих витать в облаках, мечтая о долгожданном отпуске. Однако три знака зодиака в последний месяц весны столкнуться с большими проблемами на работе, которые разрушат их планы на карьерный рост и заметно ударят по карману.

Так, в зоне риска Львы, Девы и Водолеи. Им нужно пересмотреть свой бюджет, сократить расходы и задуматься о новых источниках дохода. В ближайшие время им грозят трудности, справиться с которыми будет сложно.

Лев

Амбициозные и трудолюбивы Львы будут чувствовать себя подавленными количеством обязанностей. Отчасти это будет их вина: если бы они лучше распланировали время и соизмеряли свои силы с намерениями, то не допустили бы перегруженности графика. Теперь нет другого выбора, кроме как стиснуть зубы, засучить рукава и с головой уйти в работу. Однако риск ошибок очень большой – невнимательность может стоить Львам не только премии, но и хороший отношений с руководством

Дева

Эмоциональные Девы в конце мая будут не в лучшей форме. Перепады настроения, импульсивность, проблемы с принятием решений дадут о себе знать и негативно скажутся на работе. Уроженцы знака почувствуют, что все буквально валиться с рук. Они могут сорвать важный контракт, из-за которого окажутся на грани увольнения. Кроме того, соперник начнут строить козни за спиной, так что не исключен двойной удар.

Водолей

Иногда ожидание лучшего момента, вдохновения или прилива творческих сил не окупается. В ближайшее время это остро осознают Водолеи, склонные к прокрастинации. Руководство будет требовать от уроженцев знака результатов, но они не смогут их показать. Водолеи рискуют потерять свой авторитет: коллеги могут счесть их неудачниками и подсмеиваться над провалами. Уроженцам знака придется забыть о планах на карьерный рост и довольствоваться малым.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.