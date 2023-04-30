Май станет 'черным' месяцем для трех знаков зодиака: их ждет кризис во всех сферах жизни

Солнечная погода, отличные выходные и пикники – у многих май вызывает исключительно положительные ассоциации. Этот весенний, часто теплый месяц привыкли рассматривать как предвкушение лета, однако он принесет плохие новости трем знакам зодиака.

По словам астрологов, неприятности ждут Близнецов, Раков и Водолеев. Им придется забыть об отдыхе и заниматься решением проблем, которые будут буквально преследовать их.

Близнецы

Май не будет легким месяцем для Близнецов. Проблемы на работе заставят их полностью сосредоточиться на профессиональной сфере, что негативно повлияет на личную жизнь. Уроженцы знака будут проводить все дни в офисе или за компьютером, что станет причиной конфликтов со второй половинкой, которые могут даже привести к расставанию, поскольку вспомнятся все старые обиды. Кроме того, перенапряжение скажется на здоровье, Близнецы могут угодить в больницу.

Рак

Раки столкутся с проблемами на работе и в отношениях со второй половинкой. Уроженцы знака будут страдать от эмоциональных качелей, из-за чего могут допустить ошибки, которые обойдутся очень дорого. Они могут потерять крупную сумму денег из-за ошибки в договоре и даже попасть в ДТП. Неприятности будут преследовать их даже в быту, уроженцы знака могут получить серьезную травму, не выходя на улицу, просто в собственной квартире.

Водолей

Водолеев в мае ждут новые вызовы на работе, руководство будет требовать высоких показателей, но их достижение может оказаться невозможным. Попытки что-либо доказать обернутся для уроженцев знака новыми проблемами – конкуренты могут строить козни у них за спиной, ситуация рискует дойти до увольнения. Из-за всех неприятностей уроженцы знака могут срываться на второй половинке, что приведет к конфликтам в паре.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.