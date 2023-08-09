Маковея-2023: какие цветы и травы нужно вложить в букет на освящение
14 августа верующие будут праздновать Медовый Спас, который в народе называют Маковия. В этот день в церковь на освящение несут хлеб, мать, воду и мед.
Также нужно освятить букет из полевых цветов и ароматных блюд. Этот букет после освящения ставят в доме и должен простоять до следующего года.
Обязателен в букете мак, символизирующий жизнь, смерть и воскресение. Он также является оберегом от злых сил.
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В букете на Спаса должны быть такие цветы:
- бархатцы – символ солнца
- георгины – символ любви
- астры – символ верности
- гвоздики – символ чистоты
- барвинок – символ вечности
Что касается трав, то в букет добавляют:
- мяту – символ здоровья
- чабрец – символ счастья
- любисток – символ любви
- петровые плети – символ силы
- полынь – символ защиты от злых сил
- тысячелистник – символ долголетия
- чертополох – символ борьбы с нечистью.
После освящения маковейчики хранят по образам до весны. Считается, что они защищают дом от злых сил и способствуют хорошему урожаю.
На Маковее также готовят различные блюда с маком. Пекут коршуны – лепешки с медом и маком, пироги с маковой начинкой, маковые вареники, медовики с маком, маковники – торты с маковой начинкой.
Предлагаем узнать и историю праздника Маковея и его традиции.
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