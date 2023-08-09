Маковея-2023: какие цветы и травы нужно вложить в букет на освящение

14 августа верующие будут праздновать Медовый Спас, который в народе называют Маковия. В этот день в церковь на освящение несут хлеб, мать, воду и мед.

Также нужно освятить букет из полевых цветов и ароматных блюд. Этот букет после освящения ставят в доме и должен простоять до следующего года.

Обязателен в букете мак, символизирующий жизнь, смерть и воскресение. Он также является оберегом от злых сил.

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В букете на Спаса должны быть такие цветы:

бархатцы – символ солнца

георгины – символ любви

астры – символ верности

гвоздики – символ чистоты

барвинок – символ вечности

Что касается трав, то в букет добавляют:

мяту – символ здоровья

чабрец – символ счастья

любисток – символ любви

петровые плети – символ силы

полынь – символ защиты от злых сил

тысячелистник – символ долголетия

чертополох – символ борьбы с нечистью.

После освящения маковейчики хранят по образам до весны. Считается, что они защищают дом от злых сил и способствуют хорошему урожаю.

На Маковее также готовят различные блюда с маком. Пекут коршуны – лепешки с медом и маком, пироги с маковой начинкой, маковые вареники, медовики с маком, маковники – торты с маковой начинкой.

Предлагаем узнать и историю праздника Маковея и его традиции.

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