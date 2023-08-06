Мало кто знает об этом лайфхаке: Сделайте это с веником перед тем, как убирать

Зачем замачивать веник в растворе с солью

Не всегда есть время убирать квартиру тщательно. Однако есть простой способ облегчить этот процесс – воспользоваться добрым старым веником. Однако часто возникает проблема с быстрым износом и рассыпанием прутиков.

И 24 Канал рассказали один секрет, который поможет продлить срок службы вашего веника. Давайте расскажем о нем поподробнее.

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Прежде всего, не спешите использовать веник сразу после покупки. Проведите определенную подготовку инструмента, чтобы обеспечить ему долгий срок службы.

Упростите процесс и разрежьте прутики веника из нижней части ножницами так, чтобы получить ровный срез протяженностью примерно 8 сантиметров. Обратите внимание, что не стоит жалеть прутики, поскольку это будет предотвращать отломку ветвей в будущем, что часто происходит при несделанном срезе. Таким образом, веник станет более долговечным и эффективным.

Также есть полезный лайфхак для повышения стойкости веника. Перед использованием рекомендуется погрузить инструмент в определенный раствор.

Возьмите ведро с чистой водой и растворите в нем несколько столовых ложек соли, тщательно перемешав до полного растворения.

Окуньте веник в подготовленную жидкость таким образом, чтобы веточки опустились вниз, и оставьте в течение 2-3 часов. Такая процедура сделает прутики веника жестче и жестче, что значительно облегчит процесс выметания мусора из труднодоступных мест.

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