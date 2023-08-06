Малосольные цуккини в банке: как приготовить

Летний сезон – отличное время для экспериментов в кулинарии, а молодые цукини становятся прекрасной базой для создания новых вкусностей. Чтобы успокоить голодные животы и порадовать себя и близких, рекомендуем попробовать этот простой и вкусный рецепт – малосоленые цукини.

Рецептом поделилась эксперт по питанию, кухарка и фудблогер Дария Дорошкевич.

"Все мы привыкли к малосольным огурцам – этой закуской нас не удивить. Но есть блюдо еще вкуснее малосольных огурцов – и это малосольные цукини! Я проверяла реакцию на это блюдо среди разных людей: родственников, друзей и знакомых. И никакого негативного отклика", – сказала Дарья Дорошкевич.

Она отметила, что главное правило приготовления – использовать только молодые цукини, внутри которых еще не начали формироваться косточки. Также можно использовать кабачки, но цукини имеют более плотную структуру и более привлекательный внешний вид.

Как проверить, подходят ли цукини для этого рецепта? Просто – если цукини длиннее ладони, то они не подходят. Идеально подходят те, которые короче. Также бывают сорта удлиненной формы, обращайте внимание на толщину цукини. Если они толще, чем сложены вместе 5 пальцев, то они не подходят.

Рецепт (в расчете на 1 литровую банку):

0,5-0,7 кг молодых цукини.

½ л воды.

1 ст. ложка соли с небольшой горкой.

3-5 зубчиков чеснока.

2 стебля укропа.

Небольшое письмо хрена.

2-3 листика смородины.

Острый перец чили по вкусу.

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Приготовление:

Нарежьте цукини вдоль тонкими пластинами. На дно банки уложите укроп, хрен и листья смородины. Затем начните наполнять банку слайсами цукини, старайтесь выкладывать их вертикально и достаточно плотно. Положите чеснок и перец (перец по желанию) сверху цукини. Нагрейте воду и растворите в ней соль, затем залейте цукини рассолом. Накройте банку марлей и оставьте в теплом месте, к примеру, на кухне, на 24-36 часов. После этого попробуйте, если степень посола вас устраивает, закройте банку капроновой крышкой и поставьте в холодильник минимум на 12 часов. Подавайте в охлажденном виде.

Приятного аппетита!

Напомним, мы рассказали, как закрыть соленые огурцы на зиму по "бабушкиному рецепту". Для этого нужно будет запастись листьями дуба, вишни, смородины, хрена и соцветием укропа.

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