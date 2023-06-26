Маляр прокомментировала потери врага на фронте за прошлую неделю: 'В восемь раз больше, чем у нас'

В течение недели Силы обороны Украины вели оборонительные и наступательные действия и имели тактический успех на востоке Украины. Ситуация на юге существенных изменений не претерпела.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что за прошедшую неделю потери российского войска на фронте были больше в 8 раз, чем потери Сил обороны.

"Погибших за прошедшую неделю у врага в 8 раз больше, чем у нас", – сказала Маляр.

Ситуация на востоке

"Враг осуществлял свое наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там и сейчас продолжаются тяжелые бои. В течение прошлой недели на этих направлениях произошло около 250 боевых столкновений. Враг пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но ему это не удалось. ", – заявила Маляр".

Количество обстрелов на востоке по сравнению с прошлой неделей увеличилось: оккупанты совершили 6457 обстрелов и выпустили 315006 боеприпасов.

"В то же время наши войска на востоке в конце прошлой недели начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клещиевки и Курдюмовки. На каждом из направлений продвижения от 1 до 2 км. Сейчас войска закрепляются на достигнутых рубежах и продолжаются". , – отметила Маляр.

Ситуация на юге

На Таврическом направлении войско рф в течение прошлой недели 148 раз атаковало украинские позиции.

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"За прошедшую неделю на Таврическом направлении зафиксировано 3861 обстрел. Если составить количество вражеских обстрелов на востоке и юге, то получится более 10 тысяч обстрелов в неделю. Это фактически круглосуточно и ежеминутно", – заявила Маляр.

В течение недели Подразделениями ракетных войск и артиллерии Сил обороны было выполнено 8783 огневых задач на Таврическом направлении.

Потери врага

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошлую неделю:

– нанесли более 110 ударов по районам сосредоточения личного состава окупантов,

– уничтожили 17 зенитно-ракетных комплексов,

– нанесли поражение по 11 пунктам управления, что значительно снизило возможности войска РФ по впечатлению украинской авиации и бпла,

– поразили 7 складов боеприпасов окупантов.

Кроме того, как сообщила Маляр, были уничтожены сотни единиц российской техники, среди которых танки, вертолеты, артиллерийские системы. К примеру, 2 вертолета Ка-52 и 1 Ми-24, а также 48 из 51 иранских ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Напомним, контрнаступление ВСУ уже началось на определенных участках.

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