Маляр сообщила о тяжелых боях на востоке и об успехах ВСУ на южном направлении. Карта фронта

Украинские военные продолжают зачищать от врага восточные и южные регионы Украины, оккупированные российскими боевиками. Несмотря на тяжелые бои, нашим защитникам удалось освободить значительные территории.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на восточном направлении, продолжаются как наступательные, так и оборонные действия.

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"Мы двигаемся на Бахмутском направлении, а враг и дальше ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Сейчас там продолжаются тяжелые бои", — сказала Маляр.

По ее информации, за минувшую неделю освобожденная от врага площадь увеличена на 9 кв. км. На Юге Силы обороны Украины ведут наступательные операции в Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"Вели предстоящие наступательные действия на направлениях Новодаровка, Приютное, Новоданиловка, Роботино, Новоселка, Старомайорское, имели успех. За прошедшую неделю увеличены освобожденные территории на 28,4 кв. км", — добавила Маляр.

Замминистра сообщила, что в общей сложности освобожденная от врага площадь на юге составляет 158,4 кв. км.

Напомним, украинские защитники уже проводят зачистку от врага на левом берегу Днепра в Херсонской области, временно оккупированную российскими боевиками. Силы обороны работают по освобождению передовой полосы, речь идет о контрбатарейной борьбе.

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