Маляр повідомила про важкі бої на сході та про успіхи ЗСУ на південному напрямку. Карта фронту

Українські військові продовжують зачищати від ворога східні та південні регіони України, що були окуповані російськими бойовиками. Попри важкі бої нашим захисникам вдалося звільнити значні території.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на східному напрямку наразі тривають як наступальні, так і оборонні дії.

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"Ми рухаємось на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої", – сказала Маляр.

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За її інформацією, за тиждень, що минув, звільнену від ворога площу збільшено на 9 кв. км. На Півдні Сили оборони України ведуть наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"Вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне, Новоданилівка, Роботине, Новосілка, Старомайорське, мали успіх. За минулий тиждень збільшено звільнені території на 28,4 кв.км", – додала Маляр.

Заступниця міністра повідомила, що загалом звільнена від ворога площа на півдні складає 158,4 кв. км.

Нагадаємо, українські захисники вже проводять зачистку від ворога на лівому березі Дніпра у Херсонській області, що тимчасово окупована російськими бойовиками. Сили оборони працюють по звільненню передової смуги, йдеться про контрбатарейну боротьбу.

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