Маляр: Враг на юге несет значительные потери и перекидывает резервы. Карта фронта

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о текущей стации на фронте по состоянию на 4 сентября. По ее словам, Силы обороны продолжают идти в наступление, несмотря на мощное сопротивление оккупационных войск.

В частности, на Купянском направлении бойцы ВСУ и Сил обороны отбивают по несколько вражеских атак в день, чтобы дать оккупантам возможности продвигаться.

На Лиманском направлении – наступательные действия россиян безуспешны, происходит перегруппировка вражеских войск.

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В Бахмутском направлении враг пытается обороняться и восстановить утраченные позиции в районах Клещеевки, Курдюмовки, Озаряновки.

"В районе Клещеевки имеем определенные успехи. В общей сложности уволено под Бахмутом 47 кв. км. В течение прошлой недели освобожденная площадь увеличена на 3 кв. км", — добавила Маляр.

По ее словам, в Запорожском и Херсонском направлениях враг находится в обороне.

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В ходе ведения наступательных действий силы обороны Украины имели успех в направлении Новоданиловки, Новопрокоповки. Закрепляются на достигнутых рубежах", - добавила она.

Маляр подчеркнула, что на юге оккупантам нанесен значительный урон – не только в живой силе, но и в вооружении и технике. Русские перемещают войска, применяя резервы.

Напомним, бойцы из CODE 9.2. за одну ночь разбомбили техники россиян вблизи Бахмута более чем на 5 млн долларов.

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