Маринованная капуста со свеклой "пелюстка": простой 10-минутный рецепт
Маринованная капуста со свеклой 'пелюстка': простой 10-минутный рецепт
Маринованная капуста со свеклой – это вкусное и полезное блюдо, которое может стать идеальным дополнением к любому столу. Она готовится из простых ингредиентов.
Для приготовления маринованной капусты со свеклой вам понадобятся:
- головка белокочанной капусты
- свекла
- морковь
- луковица
- 3 зубчика чеснока
- 1 ст. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 1 ст. л. уксуса 6%
- 1/2 ч. л. черного перца горошком
- 2 шт. лаврового листа
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Способ приготовления:
- Капусту нужно нарезать большими кусками.
- Свеклу, морковь и лук нарежьте соломкой.
- Чеснок пропустите через пресс.
- Смешайте в глубокой миске капусту, свеклу, морковь, лук, чеснок, соль, сахар, уксус, перец горошком и лавровый лист.
- Переложите капусту в банку, закатайте крышкой и уберите в холодильник на 3-4 дня.
Маринованная капуста со свеклой готова! Приятного аппетита!
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