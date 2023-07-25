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Маринованная капуста со свеклой "пелюстка": простой 10-минутный рецепт

Былим Елена

Маринованная капуста со свеклой 'пелюстка': простой 10-минутный рецепт

Маринованная капуста со свеклой – это вкусное и полезное блюдо, которое может стать идеальным дополнением к любому столу. Она готовится из простых ингредиентов.

Для приготовления маринованной капусты со свеклой вам понадобятся:

  • головка белокочанной капусты
  • свекла
  • морковь
  • луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. уксуса 6%
  • 1/2 ч. л. черного перца горошком
  • 2 шт. лаврового листа

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Способ приготовления:

  1. Капусту нужно нарезать большими кусками.
  2. Свеклу, морковь и лук нарежьте соломкой.
  3. Чеснок пропустите через пресс.
  4. Смешайте в глубокой миске капусту, свеклу, морковь, лук, чеснок, соль, сахар, уксус, перец горошком и лавровый лист.
  5. Переложите капусту в банку, закатайте крышкой и уберите в холодильник на 3-4 дня.

Маринованная капуста со свеклой готова! Приятного аппетита!

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