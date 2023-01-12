Марс будет в Тельце в пятницу 13-го: астрологи рассказали, кому несчастливая дата принесет успех

Смена зодиака Марса имеет особое значение в астрологии. Марс будет прямо в Тельце 13 января, в пятницу, считающуюся днем с сильной отрицательной энергетикой.

Марс считается фактором энтузиазма, энергии и мужества. Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым это сочетание принесет удачу и деньги.

Овен

Марс будет очень благоприятен для людей со знаком Овна. Смена движения Марса повысит вашу уверенность. Овен сможет легко добиться карьерных целей.

Впрочем, астрологи советуют следить за своим гневом и сдерживать агрессию в этот день. Будучи благоприятным, вы можете получить деньги.

Телец

Любовная жизнь людей под знаком Тельца будет хорошей. Холостым представителям этого знака могут поступать предложения выйти замуж.

Препятствия в браке, которые сдерживали и огорчали раньше, будут устранены. Астрологи прогнозируют, что это тоже хорошее время для деловых людей.

Близнецы

Люди, рожденные под знаком зодиака Близнецы, могут получить хорошие новости в своей карьере в неблагоприятную пятницу 13. Оказавшиеся в затруднительной ситуации и чьи деньги "застряли" наконец смогут получить свои средства.

Астрологи также предполагают, что готовящиеся к конкурсным экзаменам Близнецы могут добиться успеха. Помимо этого, пребывание Марса в пятницу 13 января приведет к росту доходов Близнецов.

Лев

Львы могут извлечь выгоду в сферах связанных со строительством. Любой спор, связанный с имуществом, можно будет разрешить в пользу Льва именно в пятницу.

Кроме того, появятся шансы приобрести новый автомобиль. Холостым Львам может поступить предложение выйти замуж, созданная семья будет очень счастлива.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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