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Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе следы органических молекул, которые существовали примерно 2,3–2,6 миллиарда лет назад

Игорь Романько

Ученые нашли на Марсе следы органических веществ

Недавнее открытие марсохода "Персеверанс" раскрывает наличие органических молекул в десяти породах, которые существовали на Марсе около 2,3-2,6 миллиарда лет назад. По данным учёных, эти органические вещества образовались именно на планете, а не были занесены туда метеоритами. Информацию об этом предоставляет издание Sky&Telescope.

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Даже при современном Марсе, неблагоприятных для жизни, ученые не исключают возможности его наличия в прошлом, когда планета была влажной. Орбитальные станции и марсоходы обнаружили органические вещества на Марсе в разных регионах и в разных количествах.

Эти исследования помогают ученым изучать происхождение, распределение, хранение и эволюцию этих веществ, которые важны для установления возможности прошлой жизни на планете. Новые открытия сложных органических соединений совершил марсоход "Персеверанс" в кратере Езеро.

Марсоход может обнаруживать вещества, содержащие углерод и водород, а также углеродные соединения с помощью рамановского и флуоресцентного спектрографа SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals). Ученые исследовали десять пород в двух формациях – младший Мааз и старший Сейт. Обе формации расположены на дне кратера и являются горными обнажениями, которые были влияны водой и, возможно, создавали благоприятные условия для микроорганизмов.

Спектрограф SHERLOC нашел излучение, характерное для ароматических соединений с одним кольцом и полициклических ароматических углеводородов. Концентрация этих соединений варьируется от 20 до 400 пикограмм, причем в младшей формации Мааз она выше – около 20 частиц на миллион по сравнению с 2 частицами на миллион в формации Сейта.

Органические вещества в обеих формациях свидетельствуют о влиянии процессов, связанных с водой, но это влияние было менее заметно в формации Сейта. Это указывает на то, что органические молекулы могли образоваться непосредственно на Марсе, а не были привнесены метеоритами. Однако более подробные исследования необходимы для установления связи между обнаруженными соединениями и возможной жизнью на Марсе.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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