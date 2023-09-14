Маска для омоложения кожи своими руками: потратите копейки
Рис – это не только вкусная и полезная крупа, но и прекрасное натуральное средство по уходу за кожей лица. Рисовая маска содержит много полезных веществ, которые помогают омолаживать, увлажнять и тонизировать кожу.
Полезные вещества, содержащиеся в рисе:
- Керамиды – это белки, помогающие удерживать влагу в коже.
- Витамины группы B помогают улучшать цвет лица и стимулировать регенерацию клеток.
- Аминокислоты – помогают укреплять кожу и делают ее более упругой.
- Фолиевая кислота – помогает защищать кожу от повреждения.
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Рецепты рисовых масок для лица:
Рисовая маска с медом и молоком
Эта маска поможет увлажнить и смягчить кожу.
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка рисовой муки
- 1 чайная ложка меда
- 1 чайная ложка молока
Способ приготовления:
Смешайте рисовую муку, мед и молоко до однородной массы. Нанесите маску на чистую кожу лица и шеи. Оставьте маску на 20 минут. Смойте маску теплой водой.
Рисовая маска с оливковым маслом
Эта маска поможет улучшить цвет лица и разгладить мелкие морщинки.
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка рисовой муки
- 1 столовая ложка оливкового масла
Способ приготовления:
Смешайте рисовую муку и оливковое масло до однородной массы. Нанесите маску на чистую кожу лица и шеи. Оставьте маску на 20 минут. Смойте маску теплой водой.
Рисовая маска с фруктами или овощами
Для того чтобы добавить дополнительные полезные вещества к рисовой маске, можно добавить в нее фрукты или овощи. К примеру, можно добавить в маску измельченный банан, киви, яблоко, морковь, картофель или огурец.
Советы по применению рисовых масок для лица:
Маски лучше наносить на кожу, предварительно очищенную от макияжа и загрязнений.
Для достижения наилучшего результата маски следует наносить на кожу 1-2 раза в неделю.
После смывания маски нанесите на кожу крем для увлажнения.
Рисовые маски – это простой и эффективный способ омолодить кожу лица. Они не только помогают разгладить морщинки, но и улучшают цвет лица и делают кожу эластичной.
Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.
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