Маска для омоложения кожи своими руками: потратите копейки

Рис – это не только вкусная и полезная крупа, но и прекрасное натуральное средство по уходу за кожей лица. Рисовая маска содержит много полезных веществ, которые помогают омолаживать, увлажнять и тонизировать кожу.

Полезные вещества, содержащиеся в рисе:

Керамиды – это белки, помогающие удерживать влагу в коже.

Витамины группы B помогают улучшать цвет лица и стимулировать регенерацию клеток.

Аминокислоты – помогают укреплять кожу и делают ее более упругой.

Фолиевая кислота – помогает защищать кожу от повреждения.

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Рецепты рисовых масок для лица:

Рисовая маска с медом и молоком

Эта маска поможет увлажнить и смягчить кожу.

Ингредиенты:

1 столовая ложка рисовой муки

1 чайная ложка меда

1 чайная ложка молока

Способ приготовления:

Смешайте рисовую муку, мед и молоко до однородной массы. Нанесите маску на чистую кожу лица и шеи. Оставьте маску на 20 минут. Смойте маску теплой водой.

Рисовая маска с оливковым маслом

Эта маска поможет улучшить цвет лица и разгладить мелкие морщинки.

Ингредиенты:

1 столовая ложка рисовой муки

1 столовая ложка оливкового масла

Способ приготовления:

Смешайте рисовую муку и оливковое масло до однородной массы. Нанесите маску на чистую кожу лица и шеи. Оставьте маску на 20 минут. Смойте маску теплой водой.

Рисовая маска с фруктами или овощами

Для того чтобы добавить дополнительные полезные вещества к рисовой маске, можно добавить в нее фрукты или овощи. К примеру, можно добавить в маску измельченный банан, киви, яблоко, морковь, картофель или огурец.

Советы по применению рисовых масок для лица:

Маски лучше наносить на кожу, предварительно очищенную от макияжа и загрязнений.

Для достижения наилучшего результата маски следует наносить на кожу 1-2 раза в неделю.

После смывания маски нанесите на кожу крем для увлажнения.

Рисовые маски – это простой и эффективный способ омолодить кожу лица. Они не только помогают разгладить морщинки, но и улучшают цвет лица и делают кожу эластичной.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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