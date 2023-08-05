Массаж и правильная осанка: фитнес-тренеры назвали 5 способов избавиться от складок на спине

Складки на спине выглядят некрасиво и мешают носить платья и купальники. Мы подскажем вам, как эффективно устранить эту неприятность.

Об этом пишет ukr.media.

Один из ключевых аспектов – изменение питания. Важно начинать день со сложных углеводов, таких как крупы или белок, которые придадут энергию и поддержат мышцы. Следует также контролировать порции во время обеда и вечером, ограничивая потребление жирных и тяжелых блюд.

Здоровая осанка является не менее важным аспектом уменьшения складок на спине. Обратитесь к ортопеду, который поможет исправить искажение позвоночника и посоветует специальный корсет для поддержки спины. Соблюдение правильного положения спины во время работы за компьютером или во время сидения также важно.

Массаж является универсальным способом для возвращения упругости коже, мышцам и позвоночнику. Регулярный массаж поможет укрепить мышцы и избавиться от некоторых проблем.

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Плавание представляет собой отличную физическую активность, которая поможет укрепить мышцы спины и улучшить осанку. Рекомендуется посещать бассейн регулярно, это также поможет снизить лишний вес.

Выполнение специальных упражнений также может принести хороший результат. Задействованные мышцы спины укрепляются, а форма становится более привлекательной.

Эти методы, если их применять регулярно и систематически, помогут вам избавиться от ненавистных складок на спине и вернуть уверенность в себе.

Напомним, мы уже писали, как одеваться для занятий спортом.

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