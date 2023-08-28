Масштабный камнепад заблокировал сообщение между Францией и Италией: момент попал на видео

Масштабный горный оползень с камнепадом произошел во Французских Альпах. Оползень сошел на автотрассе и железную дорогу.

Как сообщает The local, из-за оползня остановлено железнодорожное сообщение между Францией и Италией.

Региональные власти Савойи сообщили, что обвал произошел в 17:15 в воскресенье, когда "валуны общим объемом 700 кубических метров" врезались в защитный барьер вдоль дороги RD 1006, ведущей к перевалу Мон-Сени в долину Суза в Италии.

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Французский железнодорожный оператор SNCF сообщил, что из-за оползня было приостановлено движение всех трансграничных поездов на линии Шамбери-Турин, а также региональных поездов TER в долине Морьен.

Тоннель Фрежюс, соединяющий Францию и Италию под Альпами, также закрыт для грузовиков, водителям которых советуют использовать тоннель Монблан или автостраду A8.

Министр транспорта Франции Клеман Бон заявил, что для возвращения в обычный режим "потребуется несколько дней".

Напомним, в марте мощный торнадо сравнил с землей город в штате Миссисипи.

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