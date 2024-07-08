Массированный удар РФ: в Киеве под завалами Охматдета есть люди, детей эвакуируют, известно о 10 погибших (фото, видео)

Утром 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Как сообщила Национальная полиция, по состоянию на 12:50 известно о двух погибших. Полицейские, спасатели, нацгвардейцы, медики и прохожие разбирают завалы.

По словам Зеленского, Охматдет – одна из важнейших не только в Украине, но и в Европе исключительно детская больница. Президент отметил, что под завалами люди, поэтому точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

"Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди. Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна полностью ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом", - написал Зеленский.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала Киев24 сообщил, что повреждены реанимационные, операционные и онкологическое отделения. По его словам, всех нуждающихся в помощи перевозят по другим больницам.

Массированный удар РФ: в Киеве под завалами Охматдета есть люди, детей эвакуируют, известно о 10 погибших (фото, видео). Источник: ГСЧС Киева Массированный удар РФ: в Киеве под завалами Охматдета есть люди, детей эвакуируют, известно о 10 погибших (фото, видео). Источник: ГСЧС Киева

Массированный удар РФ: в Киеве под завалами Охматдета есть люди, детей эвакуируют, известно о 10 погибших (фото, видео). Источник: КГГА Массированный удар РФ: в Киеве под завалами Охматдета есть люди, детей эвакуируют, известно о 10 погибших (фото, видео). Источник: КГГА

Зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры в 7 районах столицы:

– В Шевченковском районе пострадала детская больница Охмадит, есть разрушение.

- в Голосеевском – повреждено здание детского сада и жилого дома, горят автомобили;

- в Соломенском районе повреждено офисное здание;

- в Днепровском – пылают обломки в жилой застройке;

- в Дарницком районе поврежден частный дом;

- в Святошинском районе горят обломки возле жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий;

– в Деснянском районе возгорание дома.

Напомним, утром 8 июля 2024 года Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Днепре.

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